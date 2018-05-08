В Сургуте за ложный вызов пожарных ответит мать ребенка

Месяц назад в Сургуте 8-летний ребёнок, находившийся дома один, позвонил в пожарную часть и сообщил, что в доме по улице Киртбая горит квартира.

Команда пожарников в составе 10 человек на 4 автомобилях выехала на место предполагаемого происшествия, но к локализации пожара так и не приступила. Оказалось, что вызов был ложный.

Через какое-то время, ребёнок перезвонил в часть и сказал, что сообщение было шуткой, но было поздно, отряд уже находился во дворе дома.

За детскую шалость придётся отвечать родителям несовершеннолетнего. Мама шутника привлечена к административной ответственности. По итогам предстоящего суда станет известно о наказании в адрес родительницы, скорее всего это будет возмещение ущерба за ложный вызов.