Ещё
Пожар в подвале здания на севере Москвы ликвидировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в подвале здания на севере Москвы ликвидировали 

РИАМО 1 час назад
Пожарные потушили возгорание в подвале дома на улице Куусинена в Москве, пострадавших в результате ЧП нет, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.
В 13:20 поступило сообщение о возгорании в подвале на улице Куусинена, дом 11, корпус 3. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению возгорания.
«В 13:54 ликвидировано возгорание на площади 20 квадратных метров в подвале. Пострадавших в результате пожара нет», — говорится в сообщении.
Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположена фирма, занимающаяся оптово-розничной торговлей текстилем для дома.
РИАМО: последние новости
Гранату времен Великой Отечественной войны нашли в Солнечногорском районе В Сергиево‑Посадском районе построят новый производственный цех Ручную гранату обнаружили в Люберцах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина316
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко115
Трамп решил судьбу Ирана266
На «Евровидении» произошло ЧП79
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится360
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение