Пожар в подвале здания на севере Москвы ликвидировали

Пожарные потушили возгорание в подвале дома на улице Куусинена в Москве, пострадавших в результате ЧП нет, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

В 13:20 поступило сообщение о возгорании в подвале на улице Куусинена, дом 11, корпус 3. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению возгорания.

«В 13:54 ликвидировано возгорание на площади 20 квадратных метров в подвале. Пострадавших в результате пожара нет», — говорится в сообщении.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположена фирма, занимающаяся оптово-розничной торговлей текстилем для дома.