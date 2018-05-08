Более 150 мин времен войны нашли в огороде 

6 мая дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Калужской области поступило сообщение о минометных минах, обнаруженных на одном из приусадебных участков деревни Куземки Спас-Деменского района. Оперативная группа разминирования подразделения выехала на место и извлекла из земли 151 мину. Все они были вывезены в лес и там уничтожены. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, в тот же день в деревне Кувшиново Юхновского района взрывотехниками был обезврежен артиллерийский снаряд. На следующий день группе разминирования пришлось выезжать в деревню Дуброво Кировского района. В лесу неподалеку от этого населенного пункта была обнаружена еще одна минометная мина. Она была также уничтожена на месте.