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Полет над куполами: смотрим, как восстанавливают старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре
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Полет над куполами: смотрим, как восстанавливают старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре 

e1.ru 48 минут назад
Фото: e1.ru
На Верх-Исетском бульваре вовсю идет стройка: по адресу ВИЗ-бульвар, 23 возводят заново первую школу, а по адресу ВИЗ-бульвар, 15 восстанавливают разрушенный госпиталь Верх-Исетского завода.
Самое эффектное — это монтаж новых куполообразных крыш на исторических зданиях: на главном корпусе и одном из флигелей (второй флигель эксплуатировался, там было кафе, поэтому он в нормальном состоянии, а вот остальные постройки с тех пор, как там в 2004 году закрылся травмпункт, постоянно разрушались и страдали от пожаров). Сам госпиталь был построен в 1926 году.
Предлагаем посмотреть на ход работ с высоты птичьего полета:
Кроме реконструкции главного корпуса, двух павильонов-флигелей и ворот застройщик возведет здесь новое здание, в котором будет размещаться большой выставочный центр с концертным залом.
В 2016 году этот объект на аукционе «за рубль» (плюс участок за 23 миллиона рублей) купил СКБ-банк, входящий в группу «Синара». Реконструкцией объекта на подряде занимается ГК «Астра». Новый владелец обязался восстановить и сохранить памятник ХIХ века.
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