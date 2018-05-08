Полет над куполами: смотрим, как восстанавливают старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре

На Верх-Исетском бульваре вовсю идет стройка: по адресу ВИЗ-бульвар, 23 возводят заново первую школу, а по адресу ВИЗ-бульвар, 15 восстанавливают разрушенный госпиталь Верх-Исетского завода.

Самое эффектное — это монтаж новых куполообразных крыш на исторических зданиях: на главном корпусе и одном из флигелей (второй флигель эксплуатировался, там было кафе, поэтому он в нормальном состоянии, а вот остальные постройки с тех пор, как там в 2004 году закрылся травмпункт, постоянно разрушались и страдали от пожаров). Сам госпиталь был построен в 1926 году.

Предлагаем посмотреть на ход работ с высоты птичьего полета:

Кроме реконструкции главного корпуса, двух павильонов-флигелей и ворот застройщик возведет здесь новое здание, в котором будет размещаться большой выставочный центр с концертным залом.