Саратов загорелся в День Победы

Сразу несколько серьезных пожаров произошло в областном центре вечером 9 мая. Как сообщили очевидцы происшествия, в районе «Крекинга» в Заводском районе загорелся расселенный 4-этажный дом. Строение полыхало, со слов свидетелей происшествия, с третьего этажа, включая крышу пролёта.

Одновременно с этим пожаром в поселке Комбайн областного центра загорелся частный сектор. Первым полыхнул деревянный сарай, потом огонь начал распространяться на стоящие рядом постройки.

Все жители домов покинули жилые помещения, так как огонь уже перекинулся на заборы вокруг домов. Пожарные более часа не могли справиться с огнем.

Фото: соцсети