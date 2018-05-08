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В Костромской области двое мужчин чуть не погибли, выпав из лодки
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В Костромской области двое мужчин чуть не погибли, выпав из лодки 

k1news.ru 52 минуты назад
Фото: k1news.ru
На прошлой неделе недалеко от деревни Михалкино на реке Шарьинка чуть не погибли двое мужчин. Их лодка перевернулась, сообщает главное управление МЧС по Костромской области. О происшествии сообщил житель деревни Михалкино. Он сказал, что на реке перевернулась лодка, ее пассажиры не могут выбраться из воды и просят о помощи.
На место тут же выехали сотрудники пожарной службы и ГИМС. Капитан внутренней службы Сергей Татаринов организовал местных жителей с двумя лодками. Они начали обследовать акваторию, но криков о помощи уже не было слышно.
В итоге мужчин все же нашли, они были ослаблены и держались за ветки затопленных кустов. Пострадавшие получили сильное переохлаждение, их доставили на берег и передали медикам в Шарьинскую ЦРБ.
Сотрудники МЧС благодарят за помощь жителей деревни Михалкино — Александра Смирнова, Сергея Громцева и Александра Ивкова.
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