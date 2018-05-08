В Костромской области двое мужчин чуть не погибли, выпав из лодки

На прошлой неделе недалеко от деревни Михалкино на реке Шарьинка чуть не погибли двое мужчин. Их лодка перевернулась, сообщает главное управление МЧС по Костромской области . О происшествии сообщил житель деревни Михалкино. Он сказал, что на реке перевернулась лодка, ее пассажиры не могут выбраться из воды и просят о помощи.

На место тут же выехали сотрудники пожарной службы и ГИМС. Капитан внутренней службы Сергей Татаринов организовал местных жителей с двумя лодками. Они начали обследовать акваторию, но криков о помощи уже не было слышно.

В итоге мужчин все же нашли, они были ослаблены и держались за ветки затопленных кустов. Пострадавшие получили сильное переохлаждение, их доставили на берег и передали медикам в Шарьинскую ЦРБ.