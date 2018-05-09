В Барнауле на спуске с «Горы» образовалась пробка во время салюта

Пробка образовалась на проспекте Красноармейском во время салюта в честь Дня Победы.

Чтобы посмотреть салют на площади Сахарова в Барнауле , автомобилисты останавливались на проезжей части проспекта Красноармейского — на отрезке от площади Спартака в сторону нагорной части города.

Как сообщают очевидцы, сначала машины заняли две полосы, но вскоре проехать было невозможно и по третьей.

«Мы думали, что с горы будет видно все салюты города! А был виден один, да и то плохо из-за высотки на Красноармейском», — сообщила участница пробки.