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В Барнауле на спуске с «Горы» образовалась пробка во время салюта
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В Барнауле на спуске с «Горы» образовалась пробка во время салюта 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Пробка образовалась на проспекте Красноармейском во время салюта в честь Дня Победы.
Чтобы посмотреть салют на площади Сахарова в Барнауле, автомобилисты останавливались на проезжей части проспекта Красноармейского — на отрезке от площади Спартака в сторону нагорной части города.
Как сообщают очевидцы, сначала машины заняли две полосы, но вскоре проехать было невозможно и по третьей.
«Мы думали, что с горы будет видно все салюты города! А был виден один, да и то плохо из-за высотки на Красноармейском», — сообщила участница пробки.
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