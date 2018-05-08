Ещё
Где в Барнауле посмотреть салют в День Победы?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где в Барнауле посмотреть салют в День Победы? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
После фейерверка можно будет уехать домой на общественном транспорте.
Салют в честь Дня Победы в Барнауле запустят в 22:30 часов 9 мая на пяти площадках:
площадь Сахарова, парк «Лесная сказка», площадь на пр. Ленина, 152, площадь Мира, площадь перед Дворцом культуры «Южный».
После фейерверка можно будет уехать домой на общественном транспорте. Точки сбора для пассажиров автобусов организуют:
вдоль пр. Ленина от ул. Кирова до ул. Димитрова, на ост. «Площадь Советов» (пр. Ленина, 57б), на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной (в сторону вокзала).
От ост. «Аграрный университет» будут ходить трамваи №1 и 7.
АиФ — Алтай: последние новости
Суд решил не закрывать ТЦ «Первомайский» в Барнауле Появилось видео пожара на рынке Докучаево в Барнауле В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение на 28-29 ноября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана119
На «Евровидении» произошло ЧП67
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится159
Астролог предсказал победу Путина и пожалел69
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1119
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение