Где в Барнауле посмотреть салют в День Победы?

После фейерверка можно будет уехать домой на общественном транспорте.

Салют в честь Дня Победы в Барнауле запустят в 22:30 часов 9 мая на пяти площадках:

площадь Сахарова, парк «Лесная сказка», площадь на пр. Ленина, 152, площадь Мира, площадь перед Дворцом культуры «Южный».

После фейерверка можно будет уехать домой на общественном транспорте. Точки сбора для пассажиров автобусов организуют:

вдоль пр. Ленина от ул. Кирова до ул. Димитрова, на ост. «Площадь Советов» (пр. Ленина, 57б), на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной (в сторону вокзала).

От ост. «Аграрный университет» будут ходить трамваи №1 и 7.