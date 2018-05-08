Ростехнадзор внепланово проверит шахту в Туве, где при обрушении погиб горняк

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Внеплановая проверка пройдет на угольной шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы , где при обрушении породы погиб горняк. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Енисейском управлении Ростехнадзора

"Назначена комиссия по расследованию причин несчастного случая со смертельным исходом. Планируется проведение внеплановой выездной проверки угольной шахты… по результатам работы которой будут приняты соответствующие меры реагирования", — сообщили в ведомстве.

Как сообщал ТАСС, ЧП на шахте произошло 30 апреля, на момент обрушения под землей находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность. Пропавшим числился начальник участка, 3 мая спасатели обнаружили его тело.

По версии следствия, обвал кровли произошел «в результате нарушения правил безопасности при ведении горных работ». Было возбуждено уголовное дело, для установления причины смерти работника шахты назначена судебно— медицинская экспертиза.