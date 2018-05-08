Возгорание нижегородской маршрутки стало предметом доследственной проверки

Следователи проводят проверку по факту возгорания маршрутного такси № Т-7 на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Им предстоит дать юридическую оценку действиям индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, и механика, давшего разрешение на выход автобуса на линию, сообщает во вторник СУ СКР по Нижегородской области

По данным ведомства, возгорание автобуса ПАЗ-3205 произошло накануне около 16:00 мск. Водитель, обнаружив горение, экстренно остановил маршрутное такси и высадил всех пассажиров. В результате пожара никто не пострадал, а сам автобус получил значительные повреждения.

При осмотре места происшествия следователи установили, что сгоревший автобус имел газовое оборудование. По предварительным данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, предположительно, стало причиной пожара. Следствие сообщает о назначении пожарно-технической экспертизы.

Индивидуальный предприниматель, которому принадлежало маршрутное такси, имеет лицензию на пассажирские перевозки, уточняется в сообщении СУ СКР.

Напомним, что в горевшей маршрутке находились 26 человек, они эвакуировались до прибытия пожарных. Согласно открытым данным в интернете, маршрут № Т-7 обслуживает ИП Суровикин И. В.