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Российский Красный Крест собрал 136 миллионов рублей для пострадавших в Кемерово
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Российский Красный Крест собрал 136 миллионов рублей для пострадавших в Кемерово 

360tv.ru 1 час назад
Об этом «360» сообщила председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раиса Лукутцова.
Лукутцева отметила, что организация «очень активно занимается ликвидацией последствий этой трагедии». Члены организации, по ее словам, относятся с пониманием к тому факту, что «ни одна благотворительная помощь не может компенсировать то горе, ту беду, которая постигла родителей, который потеряли детей, семьи, которые потеряли своих близких».
Тем не менее, мы составили четкий план действий. На сегодня мы собрали 136 миллионов рублей, это достаточно большая сумма, которая говорит о том, что нашей организации доверяют
— Раиса Лукутцова.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек. Большинство из них — дети.
После инспекционных мероприятий, которые за минувший месяц провели пожарные службы в крупнейших торговых центрах и других заведениях Москвы с высокой посещаемостью, специалисты обнаружили свыше 11 тысяч нарушений.
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