Садовый дом сгорел в Дальнеконстантиновском районе из-за электроприбора

Садовый домик сгорел минувшим утром, 7 мая, в деревне Юловка Дальнеконстантиновского района. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях около четырех часов утра. Пожар был поздно обнаружен, и к моменту прибытия первых подразделений дачный дом уже был объят огнем.

При пожаре никто не пострадал, но дом сгорел полностью на площади 42 квадратных метра. С огнем боролись восемь человек, привлекалось три единицы техники.

Напомним, в Автозаводском районе ребенок нашел спички и устроил пожар в квартире.