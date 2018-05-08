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Садовый дом сгорел в Дальнеконстантиновском районе из-за электроприбора
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Садовый дом сгорел в Дальнеконстантиновском районе из-за электроприбора 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Садовый домик сгорел минувшим утром, 7 мая, в деревне Юловка Дальнеконстантиновского района. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях около четырех часов утра. Пожар был поздно обнаружен, и к моменту прибытия первых подразделений дачный дом уже был объят огнем.
При пожаре никто не пострадал, но дом сгорел полностью на площади 42 квадратных метра. С огнем боролись восемь человек, привлекалось три единицы техники.
Напомним, в Автозаводском районе ребенок нашел спички и устроил пожар в квартире.
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