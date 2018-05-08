В Поморье проснулись клещи: укушено девять человек

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что в конце прошлой недели в регион было зарегистрировано девять обращений по поводу укуса клещей. 3 случая — в Вельском районе, 2 — в Котласе , по 1-му — в Устьянском, Коношском, Няндомском районах и Коряжме. Для сравнения — в 2017 году в это же время к медикам обращался 51 человек.

Экстренная профилактика проведена двум пострадавшим. На данный момент в Архангельской области вакцина введена 3,3 тыс. человек.

Летом 2017 года в медицинские учреждения обратилось 5,8 тысяч человек с жалобами на укусы клещей.