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В Поморье проснулись клещи: укушено девять человек
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В Поморье проснулись клещи: укушено девять человек 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области начали активизироваться лесные клещи
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что в конце прошлой недели в регион было зарегистрировано девять обращений по поводу укуса клещей. 3 случая — в Вельском районе, 2 — в Котласе, по 1-му — в Устьянском, Коношском, Няндомском районах и Коряжме. Для сравнения — в 2017 году в это же время к медикам обращался 51 человек.
Экстренная профилактика проведена двум пострадавшим. На данный момент в Архангельской области вакцина введена 3,3 тыс. человек.
Летом 2017 года в медицинские учреждения обратилось 5,8 тысяч человек с жалобами на укусы клещей.
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