Более 400 курсантов МЧС России примут участие в Параде Победы на Красной площади

«9 мая 2018 г. в Москве на Красной площади состоится военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем уже 17 раз подряд будут участвовать парадные расчеты курсантов Академии гражданской защиты МЧС России . В этом году впервые к ним присоединятся слушатели Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Торжественным маршем по главной площади страны пройдет парадный расчет, в составе которого более 400 человек, его возглавит начальник Академии гражданской защиты МЧС России генерал-майор Виктор Панченков», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в составе парадного расчета пройдут отличники учебы, строевой подготовки и служебной деятельности. «Многие из ребят являются продолжателями военных династий: их деды и прадеды прошли всю войну, а некоторые из них были участниками легендарного Парада Победы 1945 г. на Красной Площади. У курсантов и офицеров есть уникальная возможность пройдя торжественным маршем отдать дань уважения ветеранам, тем, кому они обязаны своей жизнью», — подчеркнули в пресс-службе.

После торжественного марша по Красной площади парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России по традиции примет участие в церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.