В центре Рима загорелся автобус

В центре Рима взорвался автобус

В историческом центре Рима , на виа Тритоне, загорелся и затем взорвался столичной транспортной компании ATAC.

Как сообщает RaiNews 24, взрыв произошел после того, как пассажиры покинули автобус. Неожиданный инцидент, произошедший около получаса назад, вызвал панику среди жителей Рима и туристов. Данных о пострадавших в настоящий момент нет.

Движение на центральных улицах итальянской столицы от Виа дель Корсо до Площади Барберини приостановлено.