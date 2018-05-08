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В центре Рима загорелся автобус
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В центре Рима взорвался автобус 

Российская Газета 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Пожарные в Италии
В историческом центре Рима, на виа Тритоне, загорелся и затем взорвался столичной транспортной компании ATAC.
Как сообщает RaiNews 24, взрыв произошел после того, как пассажиры покинули автобус. Неожиданный инцидент, произошедший около получаса назад, вызвал панику среди жителей Рима и туристов. Данных о пострадавших в настоящий момент нет.
Движение на центральных улицах итальянской столицы от Виа дель Корсо до Площади Барберини приостановлено.
На место происшествия помимо пожарных расчетов и полиции прибыл также министр внутренних дел Италии Марко Миннити. Одна из главных версий, которую будут прорабатывать правоохранители, — террористический акт.
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