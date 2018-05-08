Ещё
Лесной пожар прервал дорожное сообщение с поселком в Амурской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лесной пожар прервал дорожное сообщение с поселком в Амурской области 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Местные жители сняли на видео уничтожение огнем моста на единственной дороге, соединяющей поселок Огорон в Зейском районе Амурской области, где проживает чуть менее 300 человек, с «большой землей». Лесной пожар, бушевавший в этой местности в минувшее воскресенье, добрался до деревянного моста и поджег его. Мужчины, собиравшиеся съездить в районный центр, обнаружили, что их поселок лишился дорожного сообщения с внешним миром. По данным СМИ, власти оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и восстановили мост уже на следующий день после пожара, отмечают Вести.
Авторадио: последние новости
В Забайкалье загорелся Харанорский угольный разрез В России после пожара в "Зимней вишне" закрыли треть торговых центров - не прошли проверки МЧС Красноярский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП61
Трамп решил судьбу Ирана94
Астролог предсказал победу Путина и пожалел62
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится135
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1112
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение