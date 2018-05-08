Противопожарной службе Прикамья переданы новые спецавтомобили

ТАСС , 8 мая. Торжественная передача отрядам противопожарной службы Пермского края новой пожарной техники состоялась сегодня в краевом центре, сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора. Губернатор Максим Решетников вручил начальникам пожарных частей документы и ключи от десяти спецавтомобилей, из которых два останутся в пожарно-спасательных подразделениях Перми , остальные поступят в муниципальные районы.

"Мы будем ежегодно закупать не менее десяти машин и передавать вам, чтобы постепенно старые машины выводились из эксплуатации, а вы получили в распоряжение новую, надежную технику. Задача укрепления противопожарной службы для нас является приоритетной. Нам важно, чтобы была обеспечена защита людей, как на крупных объектах, так и в частном секторе", — отметил губернатор.

Также Максим Решетников обратил внимание на то, что в День Победы на площадке у Пермского академического Театра-Театра будет выставлена действующая пожарная техника: лестница, автоцистерна и аварийно-спасательный автомобиль, и пермяки смогут сами ознакомиться с современным пожарным оборудованием.

Как уточняют в департаменте, один из автомобилей ("Урал") будет направлен в Лысьвенский городской округ. По словам начальника 27-го Отряда противопожарной службы Пермского края Бориса Голубцова, этот автомобиль имеет высокую проходимость и большой объем канистры (5,5 тонн) под воду для тушения пожаров. «В Лысьвенском городском округе много поселков и деревень с низкой транспортной доступностью. Новая техника позволит проходить проселочные дороги в любых условиях и в любое время года. Эта техника поможет нам спасать человеческие жизни и целостность их домов и другого имущества», — сказал Голубцов.

В департаменте отмечают, что ежегодно предполагается пополнять автопарк пожарной охраны Прикамья 10 автоцистернами. Также в этом году планируется ввести четыре пожарных депо в Кизеле , Чердыни, Березниках и Яйве. До 2022 года предполагается построить еще пять пожарных депо в Перми, Голованово, Фролах, Усть-Качке и Соликамске

Кроме того, в нынешнем году будет направлено дополнительно 61 млн руб. на обновление автопарка, техники и оборудования. Предполагается приобрести 29 единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, УАЗы. Это позволит сформировать две новые пожарно-химические станции в новых лесхозах — в Чусовском на три района и в Коми-Пермяцком округе.