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Оперативные службы Петрозаводска по сигналу тревоги выезжали в детсад
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Оперативные службы Петрозаводска по сигналу тревоги выезжали в детсад 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
На дереве рядом с забором садика «Рябинка» висела подозрительная сумка.
Подозрительный предмет был обнаружен 7 мая в 11:10 на Лесном проспекте, 23. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города, в пяти метрах от забора детского садика №117 «Рябинка» на дереве была обнаружена сумка. На место выезжали оперативные службы. После проверки выяснилось, что внутри женской сумки находились документы. Предмет не представлял опасности.
Другой тревожный сигнал поступил в 12:35 с улицы Свердлова, 31. У входа в здание была обнаружена борсетка. На месте также работали оперативные службы. Обнаруженная находка оказалась пустой и не представляла опасности.
По материалам: ptzgovorit.ru
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