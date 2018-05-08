Сотрудники МЧС напомнили жителям РА правила пожарной безопасности

С целью предупреждения масштабных природных загораний в Адыгеи проводятся профилактические надзорные мероприятия.

Однако чтобы исключить любые случаи природных пожаров жители должны сами строго соблюдать требования пожарной безопасности.

С наступлением сезонного потепления жителей региона регулярно предупреждают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности не только в быту, но и в природных условиях, а также на приусадебных участках. Однако, несмотря на все предупреждения, некоторые из граждан продолжают ими пренебрегать — разжигать костры для приготовления шашлыка или сжигания мусора, сжигать сухую растительность и камыш.

«Загорания растительности и мусора развиваются стремительно, особенно под воздействием ветреной погоды, создают угрозу жилым и хозяйственным постройкам — т.е. всему, что находится на пути бесконтрольно распространяющегося пламени. Результатом подобного разгула огненной стихии может стать не только огромный материальный ущерб, ущерб экосистеме, но и человеческие жертвы», сообщает пресс-служба МЧС по Адыгее.

Уважаемые жители и гости республики, помните и соблюдайте основные требования пожарной безопасности в летний период:

— не поджигайте сухую траву, камыш, мусор. Помните, что одна лишь искра может привести к огромной беде!

В преддверии летних каникул уделите особое внимание безопасности детей, а также напомните им о правилах пожарной безопасности, не разрешайте им разводить костры, устраивать игры с огнём. Родители должны рассказать детям о той опасности, которую таит невинная игра с огнём, спички, зажжённые факелы. Дети часто самовольно разводят костры вблизи строений, около хлебных массивов и в лесополосах. Увлекшись игрой, они могут забыть затушить костёр, а в результате невинная забава может перерасти в большую беду.

Помните, что от вашего участия зависит уровень безопасности на территории нашего региона! Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безразличны, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. Вызывайте пожарную охрану по телефону «101».