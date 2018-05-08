Власти Саратовской области связали увеличение числа лесных пожаров с палом травы на полях

САРАТОВ , 8 мая. / ТАСС /. Число лесных пожаров в Саратовской области выросло более чем в четыре раза в текущем году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Причиной назвали действия фермеров, которые сжигают прошлогоднюю траву на полях. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Соколов.

"На сегодняшний день в области произошли 34 лесных пожара, в 31 одном случае пожар перешел с полей. То есть фермеры поджигают поля, и ветер разносит огонь. Общая площадь пожаров уже составила 650 га. Для сравнения, в прошлом году за тот же период было зафиксировано лишь восемь лесных пожаров площадью 19 га", — сказал министр.

Собеседник агентства уточнил, что в основном речь идет о так называемых низовых лесных пожарах.

"Причин такому росту числа пожаров несколько — во-первых, с прошлого года осталось много сухой травы, которую никто не скосил, не убрал. И, конечно, человеческий фактор — люди жгут ненужную растительность на полях, что может быть крайне опасно. Только в этом году наши сотрудники уже более сотни раз выезжали в поля, где помогали тушить огонь, чтобы он не перекинулся в лес", — подчеркнул министр.

Опасность сохраняется

По словам Соколова, высокий пожароопасный период будет длиться в регионе еще некоторое время. Затем, в июле, когда появится новая зелень, пожаров станет меньше. К июлю и августу, когда трава начнет сохнуть, пожары вернутся вновь.

Министр добавил, что определять места возгораний в регионе помогает Всероссийская спутниковая система, а в тушении — власти районов и полиция.

"У нас достаточно сил и средств для тушения возгораний. Кроме того, нам помогают в этом представители администрации, ГУ МВД , сельхозтоваропроизводителей на местах", — подчеркнул Соколов.

Как уточнили в ГУ МЧС области, сейчас местами в Саратове и регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что сухая и жаркая погода способствует распространению лесных пожаров в регионах Приволжского федерального округа. В Мордовии из-за поджогов травы сгорело несколько домов.