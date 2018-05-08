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В Мордовии рыбаки спасли из тонущей лодки четырех пензенцев
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В Мордовии рыбаки спасли из тонущей лодки четырех пензенцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Мордовии на реке Сура недалеко от села Сабаево перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми. На помощь им пришли рыбаки, сообщает СУ СКР по региону.
Рыбаки собирались домой, как вдруг услышали, что у проплывающей мимо лодки заглох мотор. Оказалось, что лодка, в которой находились трое взрослых и ребенок, перевернулась. Находящиеся на берегу Виктор Чемарин и Алексей Нуштайкин поплыли в своих лодках к месту происшествия.
Спасенными оказались трое мужчин и 10— летний мальчик. Все они проживают в Пензенской области. Инцидент произошел 17 апреля в самый разгар половодья.
Сейчас решается вопрос о награждении рыбаков.
Напомним, что в тот же день в Темниковском районе республики случайный свидетель из воды спас 10-летнего школьника.
Фото: shadrinsk.info
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