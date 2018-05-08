Дом с рухнувшим балконом в центре Челябинска дождался капремонта фасада

Дом № 61 на проспекте Ленина, в котором три года назад обрушился балкон, не признали памятником архитектуры. Такие результаты показала историко-культурная экспертиза. Здание утратило статус особо охраняемого объекта, а значит, в ближайшее время его ждёт капитальный ремонт фасада.

После обрушения балкона в 2015-м управляющая компания установила под ним временные металлические подпорки, которые до сих пор продолжают поддерживать конструкцию. В апреле прошлого года челябинский краевед Юрий Латышев заметил, что на этом здании появились следы новых разрушений.

Начало капремонта всё это время тормозил статус дома, который считался объектом культурного наследия. Это значит, что работы должны проводиться в особом порядке. Их могут выполнять исключительно специализированные организации, имеющие обязательные допуски саморегулируемой организации (СРО) на работу с такими зданиями. После капремонта дом должен сохранить первоначальный облик.

Минувшей зимой здание прошло историко-культурную экспертизу. В апреле её результаты показали, что дом не имеет признаков памятника архитектуры, а значит, больше не входит в число особо охраняемых.

Челябинской области и — Стилистически здание «выпадает» из окружающей застройки, представленной в основном многоэтажными жилыми и административными зданиями постройки конца ХХ века, — говорится в акте экспертизы. — В архитектурно-художественном отношении здание не представляет ценности. Историческая ценность здания ничем не подтверждена. Здание выполняло функцию жилого дома с торговыми и административными помещениями. С его историей не связаны какие-либо личности, внесшие вклад в развитие России Челябинска . Учитывая эти аргументы, эксперт делает вывод о низкой архитектурно-художественной и эстетической ценности здания. Нет оснований для включения этого дома в реестр особо охраняемых объектов культурного наследия.

Теперь капремонтом фасада смогут заняться любые подрядчики, выигравшие аукцион. 74.ru обратился за комментарием к регоператору капремонтов Челябинской области, чтобы узнать, когда на доме начнётся ремонт фасада. В компании пообещали ответить позже.

Четырёхэтажка на проспекте Ленина, 61 находится на гостевом маршруте Челябинска, где в ближайшие два года капитально отремонтируют 126 домов. Регоператор заключил договоры и объявил аукционы на выполнение 3760 видов строительно-монтажных работ на три миллиарда 803 миллиона рублей.