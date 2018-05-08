Ещё
В России после пожара в «Зимней вишне» закрыли треть торговых центров — не прошли проверки МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

В России после пожара в «Зимней вишне» закрыли треть торговых центров — не прошли проверки МЧС 

Авторадио 46 минут назад
В результате массовых проверок МЧС торгово-развлекательных центров после пожара в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек, в России закрыли почти треть подобных объектов. При этом более половины из них — небольшие ТРЦ, построенные или реконструированные в 1990-х годах. Однако официальной статистики по количеству закрытых магазинов получить не удалось, отмечает газета «Коммерсант». По расчетам собеседников издания, совокупные потери всех закрытых объектов могут превышать 0,5 млрд руб. в месяц. В некоторых регионах закрытие ТРЦ вызвало акции протеста. Предприниматели жалуются, что из-за отсутствия графика повторных проверок вынуждены отправлять работников в бессрочный простой.
Авторадио: последние новости
Из-за пожара в крупном ТЦ в Саратове эвакуировали 600 человек В Забайкалье загорелся Харанорский угольный разрез В Приамурье удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК937
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»250
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика14
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом431
Главным событием для рубля станет 12 мая51
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение