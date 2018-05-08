В результате массовых проверок МЧС торгово-развлекательных центров после пожара в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек, в России закрыли почти треть подобных объектов. При этом более половины из них — небольшие ТРЦ, построенные или реконструированные в 1990-х годах. Однако официальной статистики по количеству закрытых магазинов получить не удалось, отмечает газета «Коммерсант». По расчетам собеседников издания, совокупные потери всех закрытых объектов могут превышать 0,5 млрд руб. в месяц. В некоторых регионах закрытие ТРЦ вызвало акции протеста. Предприниматели жалуются, что из-за отсутствия графика повторных проверок вынуждены отправлять работников в бессрочный простой.