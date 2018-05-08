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После проверок МЧС в России закрыли треть ТЦ
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После проверок МЧС в России закрыли треть ТЦ 

Собака 56 минут назад
Фото: Собака
В России после массовых проверок МЧС временно приостановили работу около трети торговых центров, пишет «Коммерсант». Почти половина из них — это небольшие торговые центры, построенные еще в 90-е годы. По мнению аналитиков рынка, в зданиях действительно необходим ремонт или капитальная перестройка.
Потери, которые понесут владельцы торговых центров после закрытия, могут превышать полмиллиарда рублей в месяц. В связи с этим некоторые предприниматели собираются выйти на митинг, чтобы заставить ведомство сделать повторные проверки.
Напомним, в марте, после трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране. В свою очередь губернатор Георгий Полтавченко поручил городским службам проверить систему пожарной безопасности в Петербурге
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