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Неисправность в двигателе привела к возгоранию автомобиля в Грязовецком районе
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Неисправность в двигателе привела к возгоранию автомобиля в Грязовецком районе 

Вологда.рф 1 час назад
Пожар произошел в деревне Семенцово. Накануне в 12 часов жители поселения обнаружили загоревшийся УАЗ 2012 года выпуска, принадлежавший юридическому лицу.
К месту возгорания через 20 минут после сообщения прибыли 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Пожар площадью в 5 кв. метров удалось потушить в течение 4 минут. Ущерб составил порядка 450 тысяч рублей, спасли материальных ценностей — на 200 тысяч.
Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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