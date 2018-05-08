Неисправность в двигателе привела к возгоранию автомобиля в Грязовецком районе

Пожар произошел в деревне Семенцово. Накануне в 12 часов жители поселения обнаружили загоревшийся УАЗ 2012 года выпуска, принадлежавший юридическому лицу.

К месту возгорания через 20 минут после сообщения прибыли 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Пожар площадью в 5 кв. метров удалось потушить в течение 4 минут. Ущерб составил порядка 450 тысяч рублей, спасли материальных ценностей — на 200 тысяч.

Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.