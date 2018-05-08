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В России после проверок МЧС закрылась треть торговых центров
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В России после проверок МЧС закрылась треть торговых центров 

Авторадио 1 час назад
Об этом пишет газета «Коммерсант». Массовые проверки начались после трагедии в Кемерове, где в результате пожара в «Зимней вишне» погибли 60 человек, в основном дети. Почти половина закрывшихся центров в стране — это небольшие объекты. По подсчетам экспертов издания, совокупные потери предпринимателей могут превысить 0,5 млрд рублей в месяц. В ряде городов ситуация оказалась критичной: лишившись возможности торговать, арендаторы вынуждены отправлять в бессрочные отпуска персонал. В Хабаровском крае такая ситуация уже привела к протестам. Бизнесмены требуют, чтобы МЧС предоставляла им графики повторных инспекций. На этом же настаивают и предприниматели Ульяновской области.
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