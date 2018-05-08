СМИ: треть российских торговых центров закрылась после проверок МЧС

После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где пожар унес жизни 60 человек, Министерство чрезвычайных ситуаций начало проверку торговых центров России , что привело ко временному закрытию трети из них. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова консультантов рынка коммерческой недвижимости.

В публикации уточняется, что почти половину закрытых объектов составляют здания, которые были построены или реконструированы еще в 90-е годы. Большинству из них требуется капитальная перестройка.

Вместе с тем, по данным источников, совокупные потери центров от действий МЧС составляют более чем полмиллиарда рублей в месяц. Некоторые бизнесмены даже готовы к акциям протеста, если контролирующие органы не составят графики повторных проверок и не разрешат вновь открыть объекты, когда нарушения будут устранены.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Уголовное дело возбуждено по трем статьям. Обвинение уже предъявлены восьми фигурантам. Все они находятся под арестом.