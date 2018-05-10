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МЧС закрыло больше 150 торговых центра после проверок пожарной безопасности
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МЧС закрыло больше 150 торговых центра после проверок пожарной безопасности 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Работа 154 торговых центров и кинозалов после проверок была приостановлена в России. Об этом рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. По его словам, на этих объектах были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. Всего инспекции провели в 84 тысячах объектах массового пребывания людей. Выявили 220 тысяч нарушений. Так, в 15 тысячах зданий были проблемы с запасными выходами, 10 тысяч объектов работали с неисправными системами пожарной сигнализации и тушения.
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