МЧС закрыло больше 150 торговых центра после проверок пожарной безопасности 

Работа 154 торговых центров и кинозалов после проверок была приостановлена в России. Об этом рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. По его словам, на этих объектах были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. Всего инспекции провели в 84 тысячах объектах массового пребывания людей. Выявили 220 тысяч нарушений. Так, в 15 тысячах зданий были проблемы с запасными выходами, 10 тысяч объектов работали с неисправными системами пожарной сигнализации и тушения.