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500 ТЦ и кинотеатров в России построили без согласования с МЧС
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500 ТЦ и кинотеатров в России построили без согласования с МЧС 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
В РФ ведутся массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей после пожара в Кемерове, который унес жизни 60 человек.
В МЧС сообщили, что выявили в ходе проверок более тысячи объектов, переоборудованных из зданий производственного и складского назначения.
Около 600 зданий с массовым пребыванием людей, по данным ведомства, имеют нарушения, для устранения которых нежны большие денежные затраты или же реконструкция.
Ранее в МЧС сообщали о приостановке деятельности более 150 ТРЦ и кинозалов из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности. Всего же инспекторы министерства проверили более 50 тысяч зданий по всей стране — примерно в половине обнаружены нарушения.
МЧС РФ уже разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок ТРЦ и вернет полномочия Государственного пожарного надзора по выдаче разрешений на строительство.
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