В Ноябрьске дети снова смогут прыгать на батуте

В Ноябрьске после устранения нарушений требований пожарной безопасности возобновил работу батутный центр, — сообщает прокуратура ЯНАО

По информации надзорного ведомства, до рассмотрения искового заявления в суде предприниматель оборудовал помещение вторым эвакуационным выходом, устранил неисправность системы автоматической пожарной сигнализации, установил ручной пожарный извещатель. Кроме того, хозяин центра разработал необходимую техническую документацию, в том числе планы эвакуации людей при пожаре. Персонал центра прошел обучение по пожарно-техническому минимуму. Указанные факты подтвердились в ходе контрольной проверки прокуратуры города, проведенной с привлечением специалистов Главного управления МЧС России по ЯНАО.

В связи с устранением нарушений требований пожарной безопасности, которые могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан при возникновении пожара, прокурором города исковые требования были уточнены, обеспечительные меры в виде приостановления деятельности объекта отменены.

Решением Ноябрьского городского суда от 23 апреля на собственника и арендатора помещения возложена обязанность в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить помещение батутного центра противопожарными перегородками от помещений с другими классами функциональной пожарной опасности.

Решение суда исполнено в полном объеме, батутный центр открыт для посещения граждан.