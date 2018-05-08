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В Ноябрьске дети снова смогут прыгать на батуте
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В Ноябрьске дети снова смогут прыгать на батуте 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске после устранения нарушений требований пожарной безопасности возобновил работу батутный центр, — сообщает прокуратура ЯНАО.
По информации надзорного ведомства, до рассмотрения искового заявления в суде предприниматель оборудовал помещение вторым эвакуационным выходом, устранил неисправность системы автоматической пожарной сигнализации, установил ручной пожарный извещатель. Кроме того, хозяин центра разработал необходимую техническую документацию, в том числе планы эвакуации людей при пожаре. Персонал центра прошел обучение по пожарно-техническому минимуму. Указанные факты подтвердились в ходе контрольной проверки прокуратуры города, проведенной с привлечением специалистов Главного управления МЧС России по ЯНАО.
В связи с устранением нарушений требований пожарной безопасности, которые могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан при возникновении пожара, прокурором города исковые требования были уточнены, обеспечительные меры в виде приостановления деятельности объекта отменены.
Решением Ноябрьского городского суда от 23 апреля на собственника и арендатора помещения возложена обязанность в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить помещение батутного центра противопожарными перегородками от помещений с другими классами функциональной пожарной опасности.
Решение суда исполнено в полном объеме, батутный центр открыт для посещения граждан.
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