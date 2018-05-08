В Оренбурге и области восьмого мая горели дома, автомобили и автокран

8 мая 27 человек и 13 единиц техники выехали на вызов в село Банное Гайского городского округа. Вызов поступил в 15.45, информация оперативная, площадь пожара уточняется, — сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области

Сегодня ночью горело административное здание в Оренбурге на Шарлыкском шоссе. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Огнем повреждено само здание, а также техника, находившаяся на прилегающей территории: автокран «КРАЗ», автомобиль «Hyundai» , легковой прицеп. Пострадавших и погибших нет. По факту пожара проводится дознание.

Еще один вызов в 05.24. Шесть человек и 2 единицы техники тушили пожар в областном центре на улице Постникова. Огнем повреждена внутренняя отделка кухни в административном здании на общей площади 4 кв.м. Пострадавших в происшествии нет. Причины возгорания выясняются.

В полдень получено сообщение о пожаре в селе Измайловка Новосергиевского района. Огнем повреждены стены, перекрытия, кровля веранды дома на общей площади 8 кв.м. Огонь ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. Проводится дознание.

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