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В Оренбурге и области восьмого мая горели дома, автомобили и автокран
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В Оренбурге и области восьмого мая горели дома, автомобили и автокран 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
8 мая 27 человек и 13 единиц техники выехали на вызов в село Банное Гайского городского округа. Вызов поступил в 15.45, информация оперативная, площадь пожара уточняется, — сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области.
Сегодня ночью горело административное здание в Оренбурге на Шарлыкском шоссе. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Огнем повреждено само здание, а также техника, находившаяся на прилегающей территории: автокран «КРАЗ», автомобиль «Hyundai», легковой прицеп. Пострадавших и погибших нет. По факту пожара проводится дознание.
Еще один вызов в 05.24. Шесть человек и 2 единицы техники тушили пожар в областном центре на улице Постникова. Огнем повреждена внутренняя отделка кухни в административном здании на общей площади 4 кв.м. Пострадавших в происшествии нет. Причины возгорания выясняются.
В полдень получено сообщение о пожаре в селе Измайловка Новосергиевского района. Огнем повреждены стены, перекрытия, кровля веранды дома на общей площади 8 кв.м. Огонь ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. Проводится дознание.
Важно
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области (3532) 30-89-99
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