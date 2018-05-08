Горящий май. Первые пожары в Приангарье чуть не погубили целое село 

В Иркутской области с 15 апреля объявлен особый противопожарный режим. Выход в лес ограничен. Житель Братского района Иван Сидоркин сравнивает противопожарное состояние своего села Ключи-Бурлак с бочкой бензина. «Половина усадеб в селе заброшена, а большая часть жилых домов принадлежит непутёвым хозяевам, которые захламляют свои дворы, — рассказывает в письме в редакцию »АиФ» наш неравнодушный читатель. — Многие сельчане готовят пищу для скота на открытом огне вблизи жилых помещений, а глава администрации закрывает глаза на жалобы».
Отбили у стихии
Такое отношение в сложившейся ситуации с лесными пожарами может привести к большой беде — такой, как в прошлом году в Бубновке Киренского района, где дотла сгорели 59 домов из 88.
И за примерами, как говорится, далеко ходить не надо: 1 мая судьбу Бубновки чуть не повторило село Барлук в Куйтунском районе, где лесной пожар едва не перекинулся на дома. Огонь подобрался к селу на расстояние полукилометра, к тому же ситуацию осложнял сильный ветер. С прилегающей к лесу улицы эвакуировали 94 человека. По словам начальника 6-го отряда федеральной противопожарной службы Александра Филипповича, от огня Барлук спасали 95 пожарных и добровольцев, 33 машины МЧС России и лесоохраны.
Начало мая выдалось тревожным и для других жителей области. Так, 2 мая напряжённая ситуация сложилась недалеко от садоводств на 14-м км тракта Мельничная Падь, где горел лес у садоводства «Илга». В этот же день угроза перехода огня на жилые дома возникла недалеко от Большой Елани Усольского района. Два пожара ликвидировали и в самом Иркутске — на территории лесоперерабатывающего предприятия, где из-за неосторожного обращения с огнём загорелись отходы лесопиления, и на мусорной свалке в Ново-Ленино.
«Хоть кол на голове теши»
Сотрудники МЧС отмечают, что, несмотря на действие особого противопожарного режима, жители Иркутской области упорно продолжают его нарушать — сжигают мусор во дворах своих домов и разводят костры в лесу.
В поисках возгораний и нарушителей межведомственные группы ежедневно патрулируют дороги, примыкающие к лесам, обходят лесопарковые зоны посёлков. На их вооружении беспилотные летательные аппараты. Как рассказала нашему изданию жительница Иркутского района Ирина Деревнина, за прошедшие выходные она неоднократно видела такие аппараты над своим посёлком. «Сначала думала, что молодёжь играется, а потом увидела, что квадрокоптером управляет сотрудник МЧС, так что даже во дворе всё увидят и лучше не нарушать правила», — говорит женщина.
Тем не менее, только за сутки 1 мая спасатели обнаружили и ликвидировали 11 палов травы, установили 8 нарушителей особого противопожарного режима, более 100 отдыхающих не допустили в лес. За первые продолжительные майские выходные пожарные потушили 30 возгораний сухой растительности. На виновников составили 23 протокола, 6 человек привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Сейчас, по данным министерства лесного комплекса региона, ситуация с пожарами меняется постоянно: к примеру, на утро понедельника, 7 мая, в области не было действующих возгораний, а уже буквально на следующий день зарегистрировали два пожара площадью 64 га.
В связи с обостряющейся ситуацией с пожарами, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области генерал-майор Валентин Нелюбов в очередной раз обратился к жителям региона с призывом не пользоваться открытым огнём, ограничить посещение лесных зон.
Важно
В условиях особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности грозят штрафы:
гражданам — 2000 — 4000 руб. ;должностным лицам — 5000 — 30 000 руб. ;предпринимателям — 30 000 — 40 000 руб. ;юридическим лицам — 200 000 — 400 000 руб.