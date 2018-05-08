Горящий май. Первые пожары в Приангарье чуть не погубили целое село

Иркутской области с 15 апреля объявлен особый противопожарный режим. Выход в лес ограничен. Житель Братского района Иван Сидоркин сравнивает противо­пожарное состояние своего села Ключи-Бурлак с бочкой бензина. «Половина усадеб в селе заброше­на, а большая часть жилых домов принадлежит непутёвым хозяе­вам, которые захламляют свои дворы, — рассказывает в письме в редакцию » АиФ » наш нерав­нодушный читатель. — Многие сельчане готовят пищу для скота на открытом огне вблизи жилых помещений, а глава администра­ции закрывает глаза на жалобы».

Отбили у стихии

Такое отношение в сложив­шейся ситуации с лесными пожа­рами может привести к большой беде — такой, как в прошлом году в Бубновке Киренского района, где дотла сгорели 59 домов из 88.

И за примерами, как говорит­ся, далеко ходить не надо: 1 мая судьбу Бубновки чуть не повто­рило село Барлук в Куйтунском районе, где лесной пожар едва не перекинулся на дома. Огонь подобрался к селу на расстояние полукилометра, к тому же ситуа­цию осложнял сильный ветер. С прилегающей к лесу улицы эва­куировали 94 человека. По сло­вам начальника 6-го отряда феде­ральной противопожарной службы Александра Филипповича, от огня Барлук спасали 95 пожарных и добровольцев, 33 машины МЧС России и лесоохраны.

Начало мая выдалось тревож­ным и для других жителей об­ласти. Так, 2 мая напряжённая ситуация сложилась недалеко от садоводств на 14-м км тракта Мельничная Падь, где горел лес у садоводства «Илга». В этот же день угроза перехода огня на жи­лые дома возникла недалеко от Большой Елани Усольского рай­она. Два пожара ликвидировали и в самом Иркутске — на терри­тории лесоперерабатывающего предприятия, где из-за неосто­рожного обращения с огнём заго­релись отходы лесопиления, и на мусорной свалке в Ново-Ленино.

«Хоть кол на голове теши»

Сотрудники МЧС отмечают, что, несмотря на действие осо­бого противопожарного режима, жители Иркутской области упор­но продолжают его нарушать — сжигают мусор во дворах своих домов и разводят костры в лесу.

В поисках возгораний и на­рушителей межведомственные группы ежедневно патрулируют дороги, примыкающие к лесам, обходят лесопарковые зоны по­сёлков. На их вооружении бес­пилотные летательные аппараты. Как рассказала нашему изданию жительница Иркутского района Ирина Деревнина, за прошедшие выходные она неоднократно ви­дела такие аппараты над своим посёлком. «Сначала думала, что молодёжь играется, а потом уви­дела, что квадрокоптером управ­ляет сотрудник МЧС, так что даже во дворе всё увидят и лучше не нарушать правила», — говорит женщина.

Тем не менее, только за сутки 1 мая спасатели обнаружили и лик­видировали 11 палов травы, уста­новили 8 нарушителей особого противопожарного режима, более 100 отдыхающих не допустили в лес. За первые продолжительные майские выходные пожарные потушили 30 возгораний сухой растительности. На виновников составили 23 протокола, 6 чело­век привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Сейчас, по данным министер­ства лесного комплекса региона, ситуация с пожарами меняется постоянно: к примеру, на утро по­недельника, 7 мая, в области не было действующих возгораний, а уже буквально на следующий день зарегистрировали два пожа­ра площадью 64 га.

В связи с обостряющейся си­туацией с пожарами, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области генерал-майор Валентин Нелюбов в очередной раз обра­тился к жителям региона с при­зывом не пользоваться открытым огнём, ограничить посещение лесных зон.

Важно

В условиях особого противо­пожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности грозят штрафы:

гражданам — 2000 — 4000 руб. ;должностным лицам — 5000 — 30 000 руб. ;предпринимателям — 30 000 — 40 000 руб. ;юридическим лицам — 200 000 — 400 000 руб.