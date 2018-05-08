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В Приамурье хотят поднять штрафы для виновных в появлении природных пожаров
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В Приамурье хотят поднять штрафы для виновных в появлении природных пожаров 

Дальний Восток 57 минут назад
Фото: Дальний Восток
Власти Приамурья предлагают ужесточить наказание для тех, кто нарушает правила пожарной безопасности в лесу, увеличив сумму штрафов для физических лиц до 100 тыс. рублей, для юридических — до 2 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сказал и. о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Михаил Ковалев.
«К сожалению, размеры штрафов на граждан не велики, и мало пугают. Поэтому некоторые продолжают каждую весну жечь сухую траву. В Государственной думе рассматривается проект федерального закона об увеличении штрафов на граждан за нарушения правил пожарной безопасности в лесу с 4 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, на должностных лиц с 25 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, на юридических лиц — до 2 млн рублей», — сказал Ковалев.
Ранее ТАСС сообщал, что инициативу ужесточить наказание для тех, кто нарушает правила пожарной безопасности в лесу губернатор Амурской области Александр Козлов озвучил руководителю Федерального агентства лесного хозяйства Ивану Валентику и главе МЧС Владимиру Пучкову во время их визитов в регион в конце апреля 2018 года. Тогда федеральные чиновники инициативу поддержали, о сумме, предлагаемой для введения штрафов, не сообщалось.
По данным министерства лесного хозяйства Амурской области, с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано более 320 природных пожаров на общей площади 557,9 тыс. га. Основная причина пожаров — деятельность человека.
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