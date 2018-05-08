Где посмотреть фейерверк в Перми 9 мая?

Где в этом году будут запускать фейерверк в честь Дня Победы?

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, высотный фейерверк запустят с территории бывшей военной части Красные казармы в 23.00. Он хорошо будет виден с основных открытых центральных площадок: Комсомольской площади, площади у Дворца культуры им. Солдатова, а также площади Карла Маркса. Фейерверк продлится 7 минут.

Кстати, с 22.30 до 00.00 в связи с проведением праздничного фейерверка будет закрыто движение транспорта в районе площади Карла Маркса. На время проведения самого фейерверка временно будет приостановлено движение и общественного транспорта.