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Где посмотреть фейерверк в Перми 9 мая?
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Где посмотреть фейерверк в Перми 9 мая? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Где в этом году будут запускать фейерверк в честь Дня Победы?
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, высотный фейерверк запустят с территории бывшей военной части Красные казармы в 23.00. Он хорошо будет виден с основных открытых центральных площадок: Комсомольской площади, площади у Дворца культуры им. Солдатова, а также площади Карла Маркса. Фейерверк продлится 7 минут.
Кстати, с 22.30 до 00.00 в связи с проведением праздничного фейерверка будет закрыто движение транспорта в районе площади Карла Маркса. На время проведения самого фейерверка временно будет приостановлено движение и общественного транспорта.
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