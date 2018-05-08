9 мая в Перми запустят высотный праздничный фейерверк

Высотный фейерверк запустят с территории бывшей военной части Красные казармы в 23 часа. Он будет хорошо виден с основных открытых центральных площадок: Комсомольской площади, площади у Дворца культуры имени Солдатова, площади Карла Маркса. Фейерверк продлится 7 минут.

Отметим, что с 22.30 до 0 часов в связи с проведением праздничного фейерверка будет закрыто движение транспорта в районе площади Карла Маркса. На время проведения самого фейерверка временно будет приостановлено движение и общественного транспорта.