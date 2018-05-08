Ещё
9 мая в Перми запустят высотный праздничный фейерверк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

9 мая в Перми запустят высотный праздничный фейерверк 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
Высотный фейерверк запустят с территории бывшей военной части Красные казармы в 23 часа. Он будет хорошо виден с основных открытых центральных площадок: Комсомольской площади, площади у Дворца культуры имени Солдатова, площади Карла Маркса. Фейерверк продлится 7 минут.
Отметим, что с 22.30 до 0 часов в связи с проведением праздничного фейерверка будет закрыто движение транспорта в районе площади Карла Маркса. На время проведения самого фейерверка временно будет приостановлено движение и общественного транспорта.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
Пермь впервые выбирает маленькую мисс Прикамье Пермский хор "Млада" занял второе место на международном конкурсе в Москкве Пермский парад можно будет посмотреть не только на Октябрьской площади
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК529
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом382
Главным событием для рубля станет 12 мая25
Медведева отказались поддержать1360
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка8
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение