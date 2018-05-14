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Мусорный полигон «Ядрово» в Подмосковье подожгли
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Мусорный полигон «Ядрово» в Подмосковье подожгли 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Представитель компании-оператора мусорного полигона «Ядрово» Алексей Волошин сообщил, что в ночь на понедельник на новой части свалки произошел поджог.
«Разлили бензин, подожгли примерно в 1.30 на новой карте полигона. Этих людей не поймали, сейчас их ищет полиция. По следам их было двое», — сказал Волошин, передает ТАСС.
Он отметил, что пожарные быстро ликвидировали возгорание. Сотрудники полигона написали заявление о поджоге в полицию.
По его словам, компания намерена попросить помощи в охране полигона у подмосковного правительства. «У нас ходят патрули, но мы не можем круглосуточно ставить охрану. Будем обращаться в правительство Московской области [с просьбой] обеспечить дополнительную охрану», — добавил Волошин.
В субботу неизвестные на Волоколамском шоссе выстрелили в мусорную фуру, ехавшую на полигон в «Ядрово».
В апреле на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.
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