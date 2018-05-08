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Есть риск возникновения пожаров: жителей Самарской области просят не ходить в лес
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Есть риск возникновения пожаров: жителей Самарской области просят не ходить в лес 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают жителей об опасности нахождения в лесах. Они объявили четвертый класс пожароопасности. По прогнозу синоптиков, с 8 по 10 мая в регионе возможно возникновение очагов возгорания в зеленых зонах.
Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем. МЧС рекомендует воздержаться от походов в лес. Также самарцам не стоит разводить костры на природе и поджигать сухую траву.
— Запрещено бросать тлеющие сигареты и не догоревшие спички. В лесу нельзя использовать пиротехнику, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Также жителям Самарской области не стоит заезжать в лесной массив на автомобилях и мотоциклах. Искры из глушителя могут спровоцировать возгорание.
Оставленные без присмотра промасленные бутылки и осколки стекол могут сработать как зажигательные линзы.
Ранее сотрудники ГУ МЧС сообщили, что в Самарской области увеличились штрафы за разжигание костров в лесу. Нарушители рискуют расстаться с крупной суммой денег и даже попасть за решетку.
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