Есть риск возникновения пожаров: жителей Самарской области просят не ходить в лес

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают жителей об опасности нахождения в лесах. Они объявили четвертый класс пожароопасности. По прогнозу синоптиков, с 8 по 10 мая в регионе возможно возникновение очагов возгорания в зеленых зонах.

Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем. МЧС рекомендует воздержаться от походов в лес. Также самарцам не стоит разводить костры на природе и поджигать сухую траву.

— Запрещено бросать тлеющие сигареты и не догоревшие спички. В лесу нельзя использовать пиротехнику, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Также жителям Самарской области не стоит заезжать в лесной массив на автомобилях и мотоциклах. Искры из глушителя могут спровоцировать возгорание.

Оставленные без присмотра промасленные бутылки и осколки стекол могут сработать как зажигательные линзы.

Ранее сотрудники ГУ МЧС сообщили, что в Самарской области увеличились штрафы за разжигание костров в лесу. Нарушители рискуют расстаться с крупной суммой денег и даже попасть за решетку.