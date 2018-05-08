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Жители Саратова задыхаются от дыма и гари
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Жители Саратова задыхаются от дыма и гари 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сильный смог не дает дышать жителям отдельных районов областного центра.
Участившиеся природные возгорания травы, сухостоя, а также заброшенных домов создают сильный дискомфорт.
Так, вечером 7 мая горела сухая трава и лес в районе 5-й Дачной. По словам проживающих здесь людей, на улице в это время стоял сильный смог, а также был непереносимый запах гари. Все это проникало в жилые дома.
Специалисты МЧС просят жителей областного центра соблюдать мер пожарной безопасности: не разводить костры на природе и тушить окурки.
Фото: соцсети
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