Жители Саратова задыхаются от дыма и гари

Сильный смог не дает дышать жителям отдельных районов областного центра.

Участившиеся природные возгорания травы, сухостоя, а также заброшенных домов создают сильный дискомфорт.

Так, вечером 7 мая горела сухая трава и лес в районе 5-й Дачной. По словам проживающих здесь людей, на улице в это время стоял сильный смог, а также был непереносимый запах гари. Все это проникало в жилые дома.

Специалисты МЧС просят жителей областного центра соблюдать мер пожарной безопасности: не разводить костры на природе и тушить окурки.

Фото: соцсети