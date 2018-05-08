Прокуратура проверит, как шла реконструкция в красноярском Дворце спорта

Краевая прокуратура вместе с региональным управлением МЧС проверят процесс реконструкции Дворца спорта в Красноярске на законность. Это поможет быстрее выяснить причины пожара, произошедшего сегодня утром. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Помимо этого, доследственная проверка коснется и расходования бюджетных средств во время ремонтно-строительных работ.

Несмотря на крупный пожар, Дворец спорта в Красноярске примет соревнования Универсиады-2019. Подрядчики также обещают закончить все работы в установленные сроки.