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Прокуратура проверит, как шла реконструкция в красноярском Дворце спорта
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Прокуратура проверит, как шла реконструкция в красноярском Дворце спорта 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Краевая прокуратура вместе с региональным управлением МЧС проверят процесс реконструкции Дворца спорта в Красноярске на законность. Это поможет быстрее выяснить причины пожара, произошедшего сегодня утром. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Помимо этого, доследственная проверка коснется и расходования бюджетных средств во время ремонтно-строительных работ.
Несмотря на крупный пожар, Дворец спорта в Красноярске примет соревнования Универсиады-2019. Подрядчики также обещают закончить все работы в установленные сроки.
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