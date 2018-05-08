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Крупный пожар в красноярском дворце спорта удалось ликвидировать
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Крупный пожар в красноярском дворце спорта удалось ликвидировать 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 8 мая, спустя несколько часов крупный пожар во дворце спорта имени Ивана Ярыгина удалось локализовать. Как сообщалось ранее пожар в здании спорткомплекса, находящемся на реконструкции к Универсиаде-2019, начался на крыше и захватил 250 кв.метров. На месте происшествия работало более двадцати огнеборцев. В результате проезд по острову Отдыха нынешним утором оказался перерыт, в результате образовались многокилометровые пробки. На место ЧП даже присылали вертолет Ми-26 со специальным устройством для слива воды, но его помощь не потребовалась. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, возгорание никоим образом не повлияло на экологическую обстановку в городе. Проведенные специалистами замеры показали, что количество вредных веществ в воздухе не превышено. Погибших и пострадавших во время пожара, к счастью, нет.
По предварительным данным пресс-службы регионального главка МЧС, пожар во дворце спорта начался из-за силового кабеля в шахте лифта. Известно, что реконструкция спорткомплекса была выполнена на 70%: «Довольно большой объем был по инженерному снаряжению и работы по черновой отделке завершены на нижних этажах. В сроки мы укладывались», — цитирует ТАСС заместителя председателя правления «Монолитхолдинга» Василия Прохоренко.
Пока что неизвестно скажется ли пожар на сроках сдачи объекта в эксплуатацию: «Ущерб установит специальная комиссия», — резюмировал он.
Напомним, что здание дворца спорта было построено еще в 1981 году для проведения масштабных соревнований и мероприятий международного уровня. Два года назад его закрыли на реконструкцию, стоимость которой оценили в 1,52 млрд рублей.
Фото: mchs.gov.ru.
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