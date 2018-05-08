Ручную гранату обнаружили в Люберцах

На улице Мира в подмосковных Люберцах обнаружили ручную гранату Ф-1, ее уничтожат во вторник, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Седьмого мая в 21:55 от диспетчера городского округа Люберцы поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты (Ф-1). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 80 метров», — говорится в сообщении.

Боеприпас обнаружен по адресу: Люберцы, улица Мира, дом 8. Уничтожение гранаты запланировано Росгвардией во вторник.