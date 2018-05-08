Ещё
Ручную гранату обнаружили в Люберцах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ручную гранату обнаружили в Люберцах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На улице Мира в подмосковных Люберцах обнаружили ручную гранату Ф-1, ее уничтожат во вторник, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Седьмого мая в 21:55 от диспетчера городского округа Люберцы поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты (Ф-1). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 80 метров», — говорится в сообщении.
Боеприпас обнаружен по адресу: Люберцы, улица Мира, дом 8. Уничтожение гранаты запланировано Росгвардией во вторник.
РИАМО: последние новости
Четыре ТЦ и рынок временно закрыли в Москве из‑за нарушений правил пожарной безопасности В Сергиево‑Посадском районе построят новый производственный цех Причиной возгорания автобусов на юго‑западе Москвы мог стать поджог
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК536
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом382
Главным событием для рубля станет 12 мая25
Медведева отказались поддержать1362
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка8
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение