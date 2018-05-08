Гранату времен Великой Отечественной войны нашли в Солнечногорском районе

В подмосковном Солнечногорском районе в деревне Лопотово обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Седьмого мая в 10:50 от диспетчера ЕДДС Солнечногорского муниципального района поступило сообщение об обнаружении гранаты (РГД-5) времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 120 метров», — говорится в сообщении.

Уничтожение боеприпаса запланировано силами ПСО-22.