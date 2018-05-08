Кот Макар помог петрозаводским пожарным спасти себя

Питомец забрался высоко на дерево, но слезть сам не смог.

Вчера в 21 час 31 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой спасти кота, который забрался высоко на дерево.

Как рассказал один из участников спасательной операции, после установки трехколенной лестницы к дереву, до кота спасатели не дотягивались. Узнав, как зовут кота, пожарные его позвали. И кот Макар, понимая, что его хотят спасти, аккуратненько по веткам полез в руки к спасателям, что и предопределило успех спасательной операции.