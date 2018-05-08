«Чтобы зеленая выросла»: поджигателя сухой травы оштрафовали в Красноярском крае

Полиция Красноярска задержала мужчину, который самовольно жег сухую траву вдоль трассы. 33‐летний местный житель объяснил инспекторам, что делал это для того, чтобы на этом участке потом выросла зеленая трава для скота. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

Пожарным, прибывшим к месту начинавшегося пожара, удалось потушить возгорание и не допустить его распространения. Против поджигателя возбуждено административное дело за нарушение пожарной безопасности. Мужчина заплатит от двух до четырех тысяч рублей штрафа.

Число лесных пожаров в Приамурье за сутки возросло. Действующими в регионе остаются 12 возгораний.