Ещё
«Чтобы зеленая выросла»: поджигателя сухой травы оштрафовали в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чтобы зеленая выросла»: поджигателя сухой травы оштрафовали в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полиция Красноярска задержала мужчину, который самовольно жег сухую траву вдоль трассы. 33‐летний местный житель объяснил инспекторам, что делал это для того, чтобы на этом участке потом выросла зеленая трава для скота. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.
Пожарным, прибывшим к месту начинавшегося пожара, удалось потушить возгорание и не допустить его распространения. Против поджигателя возбуждено административное дело за нарушение пожарной безопасности. Мужчина заплатит от двух до четырех тысяч рублей штрафа.
Число лесных пожаров в Приамурье за сутки возросло. Действующими в регионе остаются 12 возгораний.
360tv.ru: последние новости
Дворец спорта сгорел в Красноярске. ВИДЕО Жильцов разрушенной саратовской пятиэтажки разместили в гостиницах Облако смога накрыло Волгоград
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК536
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом382
Главным событием для рубля станет 12 мая25
Медведева отказались поддержать1362
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка8
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение