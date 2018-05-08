В столице установят мемориальные доски героям Великой Отечественной войны — летчикам Литвяк и Выборнову

В столице установят мемориальные доски летчикам, космонавту и пожарному — героям Советского Союза и России . Соответствующее решение приняли на заседании Президиума Правительства Москвы

В память об участнице Великой Отечественной войны летчице Лидии Владимировне Литвяк (1921–1943) установят мемориальную доску на доме 14/19 на Новослободской улице.

Лидия Литвяк пришла в авиацию, когда ей было 14 лет, а свой первый самостоятельный полет совершила в 15-летнем возрасте. Работала в Калининском аэроклубе, где к началу Великой Отечественной войны подготовила 45 пилотов.

В октябре 1941 года добровольно вступила в ряды Красной армии. Чтобы попасть на фронт, летчица пошла на хитрость — приписала себе недостающие 100 часов налета. В сентябре 1942-го она была зачислена в 586-й истребительный авиаполк, летала на самолете Як-1.

Летчица принимала участие в боевых вылетах над Сталинградом. Погибла в августе 1943 года во время действий по прорыву обороны противника на рубеже реки Миус. Всего за годы войны совершила 168 вылетов, одержав 12 личных побед и четыре победы в группе. Это лучший результат среди женщин-летчиц.

В 1990 году за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Лидии Литвяк присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

На доме 26 на 3-й Тверской-Ямской улице установят мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны летчике Александре Ивановиче Выборнове (1921–2015).

Александр Выборнов в 1941 году окончил Чугуевское военное авиационное училище, где учился вместе с Иваном Кожедубом . В 1942 году попал на фронт в составе 728-го истребительного авиаполка. Участвовал в Курской битве, освобождении Украинской ССР, Польши , Чехословакии, в битве за Берлин. Совершил подвиг — спас сбитого в бою и тяжело раненного напарника Александра Тверякова, упавшего за линией фронта.

Всего за годы войны Александр Выборнов совершил 190 боевых вылетов, принимал участие в 42 воздушных боях, во время которых лично сбил 28 самолетов. В 1945 году за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, ему присвоили звание Героя Советского Союза.

После войны Александр Выборнов продолжал служить в ВВС. В 1954 году он окончил Военно-воздушную академию. Служил командиром полка, затем дивизии. В 1965 году был назначен начальником боевой подготовки истребительной авиации ПВО страны. В 1967 году во время арабо-израильского конфликта выполнил полтора десятка боевых вылетов, а также несколько разведывательных полетов.

С 1968 года летчик работал в инспекции Минобороны . В 1980 году ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта авиации. Умер Александр Выборнов в Москве 31 октября 2015 года.

В память о выдающемся летчике-космонавте дважды Герое Советского Союза Георгии Михайловиче Гречко (1931–2017) мемориальную доску установят по адресу: Хованская улица, дом 3. Здесь он жил. Георгий Гречко за свою карьеру летчика-космонавта совершил три космических полета, общая продолжительность которых составила 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд. Также он совершил выход в открытый космос продолжительностью один час 28 минут.

Георгий Гречко был бортинженером на космических кораблях «Союз-17», «Союз-26» и «Союз Т-14», а также производил стыковки с орбитальными станциями «Салют-4», «Салют-6» и «Салют-7». Кроме того, он занимался научной, общественной, педагогической деятельностью.

В 1975 и 1978 годах летчику-космонавту присвоили звание Героя Советского Союза. Георгий Гречко умер в Москве 8 апреля 2017 года.

В память о пожарном Владимире Михайловиче Максимчуке (1947–1994) появится мемориальная доскана доме 2 на Долгоруковской улице. Владимир Максимчук окончил Львовское пожарно-техническое училище и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Прошел путь от лейтенанта внутренней службы, начальника караула 2-й военизированной пожарной части Управления пожарной охраны Москвы до генерал-майора внутренней службы, первого заместителя начальника Главного управления пожарной охраны МВД СССР.

В 1968–1980 годах работал в Московском гарнизоне пожарной охраны, в 1981–1992 годах — в Главном управлении пожарной охраны МВД СССР, а в 1992–1994 годах — начальником Управления пожарной охраны ГУВД Москвы. Также был председателем президиума Федерации пожарно-прикладного спорта России.

Главным подвигом Владимира Максимчука стало участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, во время которой он руководил сводным отрядом пожарных частей всей страны. В ночь с 22 на 23 мая 1986-го руководил тушением пожара в помещениях главных циркуляционных насосов третьего и четвертого блока атомной станции. Этот пожар грозил страшной катастрофой с гораздо более серьезными последствиями, чем после происшествия 26 апреля.

Кроме того, Владимир Максимчук принимал участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций в России и других странах. Среди них пожар на станции метро «Октябрьская», пожары в гостинице «Россия», землетрясение в Армении , авария на продуктопроводе Урал — Западная Сибирь, химическая катастрофа на комбинате минеральных удобрений «Азотас» в Ионаве и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.

Умер Владимир Максимчук в Москве 22 мая 1994 года в результате лучевой болезни, через восемь лет после чернобыльской катастрофы.

В 2003 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Владимиру Максимчуку присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.