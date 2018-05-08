В столице установят мемориальную доску в память о летчице Л. Литвяк

Москве появятся мемориальные доски героям Великой Отечественной войны летчикам Лидии Литвяк и Александру Выборнову, а также летчику-космонавту Георгию Гречко и пожарному Владимиру Максимчуку . Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы по итогам заседании президиума правительства Москвы.

«В столице установят мемориальные доски летчикам, космонавту и пожарному — героям Советского Союза и России . В память об участнице Великой Отечественной войны летчице Лидии Владимировне Литвяк (1921–1943 гг.) установят мемориальную доску на д. 14/19 на ул. Новослободская. На д. 26 на ул. 3-я Тверская-Ямская установят мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны летчике Александре Ивановиче Выборнове (1921–2015 гг.). В память о выдающемся летчике-космонавте, дважды Герое Советского Союза Георгии Михайловиче Гречко (1931–2017 гг.) мемориальную доску установят по адресу: ул. Хованская, д. 3. В память о пожарном Владимире Михайловиче Максимчуке (1947–1994 гг.) появится мемориальная доска на д. 2 на ул. Долгоруковская», — говорится в сообщении.

Л. Литвяк пришла в авиацию в 14 лет, а свой первый самостоятельный полет совершила годом позже. Работала в Калининском аэроклубе, где к началу Великой Отечественной войны подготовила 45 пилотов. В октябре 1941 г. добровольно вступила в ряды Красной армии, приписав себе недостающие 100 часов налета. В сентябре 1942 г. была зачислена в 586-й истребительный авиаполк, летала на самолете Як-1, совершила 168 вылетов, одержав 12 личных побед и четыре победы в группе.

Летчица принимала участие в боевых вылетах над Сталинградом. Погибла в августе 1943 г. во время действий по прорыву обороны противника на рубеже реки Миус. В 1990 г. за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Л. Литвяк присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

А. Выборнов в 1941 г. окончил Чугуевское военное авиационное училище. В 1942 г. попал на фронт в составе 728-го истребительного авиаполка. Участвовал в Курской битве, освобождении Украинской ССР, Польши , Чехословакии, в битве за Берлин. Всего за годы войны А. Выборнов совершил 190 боевых вылетов, принимал участие в 42 воздушных боях, во время которых лично сбил 28 самолетов.

В 1945 г. за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, ему присвоили звание Героя Советского Союза. Умер А. Выборнов в Москве 31 октября 2015 г.

Г. Гречко совершил три космических полета, общая продолжительность которых составила 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд. Также он совершил выход в открытый космос продолжительностью 1 час 28 минут. В 1975 г. и 1978 г. летчику-космонавту присвоили звание Героя Советского Союза. Г. Гречко умер в Москве 8 апреля 2017 г.

В. Максимчук в 1968-1980 гг. работал в Московском гарнизоне пожарной охраны, в 1981-1992 гг. — в Главном управлении пожарной охраны МВД СССР, а в 1992-1994 гг. — начальником управления пожарной охраны ГУВД Москвы. Также был председателем президиума Федерации пожарно-прикладного спорта России.

Главным подвигом В. Максимчука стало участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., во время которой он руководил сводным отрядом пожарных частей всей страны. В ночь с 22 на 23 мая 1986 г. руководил тушением пожара в помещениях главных циркуляционных насосов третьего и четвертого блока атомной станции.

Умер В. Максимчук в Москве 22 мая 1994 г. в результате лучевой болезни, через восемь лет после чернобыльской катастрофы. В 2003 г. за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, В. Максимчуку присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.