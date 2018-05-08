Закрытие фестиваля искусств «На родине Чайковского», пожар в Удмуртии и самый сильный человек в мире: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 8 мая, а уже завтра большой праздник — День Победы. Пока вы планируете какие мероприятия посетить 9 мая, «Сусанин» подготовил традиционный утренний обзор.

Закрытие фестиваля

Вечером, 7 мая, в Ижевске состоялся финальный концерт в рамках 61 фестиваля искусств «На родине Чайковского». На сцене Русского драматического театра выступили такие оперные исполнители как Исин Саян Жасуланович — один из ярчайших оперных исполнителей Кыргызстана Казахстана , тенор, лауреат престижных музыкальных премий, и Чинара Ширин — ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, обладательница роскошного меццо-сопрано.

Также зрители поближе познакомились с таким инструментом как туба. Свою виртуозную игру на нем показал итальянский музыкант Джанмарио Страппати.

Репетиция

Очередная репетиция Парада Победы прошла 7 мая в Ижевске. По этой причине с 18:30 до 22:00 движение по некоторым улицам центра города было ограничено.

Напомним, что проезд по нескольким улицам Ижевска будет закрыт и сегодня.

Пожар

Сильный пожар произошел в одном из жилых домов в Шарканском районе. Об этом сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании в деревне Чужегово поступило в пожарную часть около 21:48. К 22:14 дом удалось потушить.

Огонь уничтожил жилой дом, веранду, гараж, баню и легковой автомобиль.

Лоб в лоб Два человека погибло при столкновении пассажирского и грузового поездов в Германии . Как сообщает «Интерфакс», более 10 человек получили ранения.

Столкновение поездов произошло поздно вечером в понедельник на участке пути между городами Ингольштадт и Аугсбург в южной Баварии. О причинах аварии пока не сообщается.

Самый сильный человек в мире

Исландский актер Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», стал самым сильным мужчиной в мире, выиграв World’s Strongest Man 2018 на Филиппинах . Об этом пишут "Известия"

Борьба за титул состояла из 16 состязаний, в том числе поднятия бревна, таскания булыжников, а также буксировки транспортного средства, сообщает телеканал «360».