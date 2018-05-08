Закрытие фестиваля искусств «На родине Чайковского», пожар в Удмуртии и самый сильный человек в мире: что произошло минувшей ночью 

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 8 мая, а уже завтра большой праздник — День Победы. Пока вы планируете какие мероприятия посетить 9 мая, «Сусанин» подготовил традиционный утренний обзор.
Закрытие фестиваля
Вечером, 7 мая, в Ижевске состоялся финальный концерт в рамках 61 фестиваля искусств «На родине Чайковского». На сцене Русского драматического театра выступили такие оперные исполнители как Исин Саян Жасуланович — один из ярчайших оперных исполнителей Кыргызстана и Казахстана, тенор, лауреат престижных музыкальных премий, и Чинара Ширин — ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, обладательница роскошного меццо-сопрано.
Также зрители поближе познакомились с таким инструментом как туба. Свою виртуозную игру на нем показал итальянский музыкант Джанмарио Страппати.
Репетиция
Очередная репетиция Парада Победы прошла 7 мая в Ижевске. По этой причине с 18:30 до 22:00 движение по некоторым улицам центра города было ограничено.
Напомним, что проезд по нескольким улицам Ижевска будет закрыт и сегодня.
Пожар
Сильный пожар произошел в одном из жилых домов в Шарканском районе. Об этом сообщает пресс-служб ГУ МЧС России по Удмуртии.
Сообщение о возгорании в деревне Чужегово поступило в пожарную часть около 21:48. К 22:14 дом удалось потушить.
Огонь уничтожил жилой дом, веранду, гараж, баню и легковой автомобиль.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Лоб в лоб Два человека погибло при столкновении пассажирского и грузового поездов в Германии. Как сообщает «Интерфакс», более 10 человек получили ранения.
Столкновение поездов произошло поздно вечером в понедельник на участке пути между городами Ингольштадт и Аугсбург в южной Баварии. О причинах аварии пока не сообщается.
Самый сильный человек в мире
Исландский актер Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», стал самым сильным мужчиной в мире, выиграв World’s Strongest Man 2018 на Филиппинах. Об этом пишут "Известия".
Борьба за титул состояла из 16 состязаний, в том числе поднятия бревна, таскания булыжников, а также буксировки транспортного средства, сообщает телеканал «360».
Второе место в соревнованиях занял Матеус Килисковски из Польши, а на третьем оказался американец Брайан Шоу.