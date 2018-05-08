На ПАЗе рассказали, почему сгорела маршрутка на Канавинском мосту

— По итогам расследования выяснилось, что автобус 2014 года выпуска не проходил обслуживание в официальной сервисной сети ПАЗа, на машину «кустарным» способом было установлено газобаллонное оборудование (ГБО), — сообщили в редакции NN.ru в пресс-службе Павловского автобусного завода . — По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание в моторном отсеке автобуса, возникшее в результате нарушения конструкторской документации при установке ГБО.

Завод обращает внимание потребителей на то, что частные доработчики не проводят испытаний и сертификации оборудования, поэтому так называемые «гаражные переделки» во многих случаях не обеспечивают необходимой надежности и безопасности автобусов и могут служить причиной ДТП или поломок техники.

ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 16:21. Горел автобус Т-7. До прибытия спасательных подразделений смогли эвакуироваться 26 человек. Никто не пострадал. В 16:40 пожар удалось ликвидировать.

— Во время поездки пошел черный дым из-под капота. Я приоткрыл капот, а там пламя. Стал тушить, кто проезжал мимо, помогали, — рассказал водитель Николай Борисович корреспонденту NN.ru.

Мужчина работает на этой машине всего 3 месяца. Но думает, что ПАЗик 2005 года выпуска. У водителя в пожаре пропали все документы и деньги.

Маршрутка выгорела полностью за 3,5 минуты.