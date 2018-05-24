Ещё
В Бурятии потушили все лесные пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии потушили все лесные пожары 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Специалисты не зарегистрировали на утро четверга лесных пожаров на территории Бурятии, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки в Бурятии тушили один лесной пожар в Селенгинском районе. Очаг был обнаружен лесной охраной в 16.10 на площади 0,9 гектара, ликвидирован в 21.00 на площади 1,4 гектара… По состоянию на 0.00 часов 24 мая на территории Бурятии действующих лесных пожаров нет", — говорится в сообщении.
По данным властей, ежедневно территорию лесного фонда патрулируют более 160 патрульных групп. За прошедшие сутки силами агентства, МЧС и МВД выявлено 30 нарушений особого противопожарного режима.
Всего же с начала пожароопасного сезона выявлено более 1100 нарушений, в результате рассмотрено 294 административных дела, сумма наложенных штрафов превысила 1,2 миллиона рублей.
РИА Новости: последние новости
Новый индустриальный парк построят в Солнечногорском районе Подмосковья МЧС назвало предварительную причину пожара в многоэтажке в Приамурье В России за сутки потушили свыше 120 лесных пожаров
Комментарии  Ещё 145 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль352
Названа причина «атаки» США на «Северный поток — 2»140
Руководство «Русала» ушло в отставку130
Францию заполонили гигантские хищные черви27
Мать семерых детей отказалась воевать с Россией141
Видео
«Калашников» показал уникальные возможности «Витязя»
Оружие Войска
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение