В Бурятии ликвидировали крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар в Курумканском районе Бурятии , при тушении которого погибли два сотрудника лесной охраны, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

"Лесной пожар в Курумканском районе ликвидирован", — сообщили в ведомстве.

Пожар возник в минувшую пятницу близ деревни Алла, по предварительным данным, по вине местного жителя. За трое суток площадь возгорания увеличилась с 2 га до 2 тыс. га, из них 1,2 тыс. га было пройдено сильным верховым пожаром. Тушение огня в первые сутки осложняла ветреная погода, с порывами до 30 м/с, в районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

При тушении пожара поздно вечером 18 мая погибли два сотрудника лесной охраны — Валерий Жанцанов 1962 года рождения и Аюр Цыренжапов 1977 года рождения, у которого остались трое малолетних детей. Следствием установлено, что старший из мужчин пытался спасти от огня младшего напарника: Жанцанову удалось найти Цыренжапова, который отстал от основной группы, и выйти вместе с ним на дорогу, ведущую к лагерю. Но в тот момент ветер изменил направление, уйти от него лесники не смогли. Власти выплатят семьям погибших по 1 млн рублей.

Ранее возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Задержан предполагаемый виновник происшествия — 64-летний местный житель, который, находясь в лесном массиве, после курения оставил непотушенную сигарету.

В целом к тушению пожара привлекали более 300 человек и около 40 единиц техники.